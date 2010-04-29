Киевсовет разрешил «Киевпастрансу» заложить имущество

Киевсовет дал коммунальному предприятию «Киевпастранс» разрешение заложить коммунальное имущество, что на праве хозяйственного ведения закреплено за предприятием, для получения кредита в сумме 5 млн. грн. на завершение реконструкции линии скоростного трамвая.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение сегодня проголосовал 91 из 109 присутствующих в зале депутатов.

Предусматривается, что под залог будет передан административный корпус с диспетчерской «Киевпастранса», который находится по адресу: ул. Трутенко, 32а.

КГГА Киевсовет поручил предусмотреть при формировании бюджета на текущий и следующий годы необходимость в средствах на погашение этого кредита.

Руководитель КП «Киевпастранс», депутат Киевсовета Николай ЛАМБУЦКИЙ объяснил, что эти средства необходимы предприятию, чтобы не сорвать сроки введения в эксплуатацию четырех станций линии скоростного трамвая – «Кольцевая дорога», «Ромена Роллана», «Гната Юры» и «Семьи Сосниных», открытие которых запланировано на конец мая 2010 года, а также открытие до конца этого года еще девяти станций.

Он объяснил, что проблемы с финансированием реконструкции возникли из-за того, что длительный период откладывалось утверждение госбюджета, в котором предусмотрены средства на реконструкцию линии скоростного трамвая в столице.

«Нам нужна небольшая кредитная линия для того, чтобы обслуживать строительство трамвайной линии, потому что как раз в период принятия бюджета есть такие провалы финансирования, где строителям трудно работать по товарным кредитам. Поэтому было такое предложение – до 5 млн. грн., чтобы у нас было разрешение на открытие такой кредитной линии», - объяснил Н.ЛАМБУЦКИЙ.

Согласно пояснительной записке к проекту решения, на сегодня Кабинет министров согласовал выделение Киеву из госбюджета 120 млн. грн. за счет стабфонда на выполнение функций столицы для обеспечения введения в эксплуатацию в 2010 году 13 станций скоростного трамвая.