"Серые" мобильники отключат без предупреждения

Мобильные телефоны, которые находились в "сером" списке свыше трех месяцев, будут отключены без дополнительного предупреждения. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Украинского государственного центра радиочастот (УГЦР).

УГЦР сообщает гражданам, которые намереваются приобрести мобильные телефоны, что покупать нужно лишь те мобильные терминалы (в том числе мобильные телефоны GSM-модеми, устройства автоматики, приборы сигнализации, которые содержат в своем составе GSM-модуль), коды ИМЕИ которых внесены в обобщенную базу данных Украинского государственного центра радиочастот. Никакие заявления об отмене отключения "серых" мобильных телефонов не имеют под собой никаких законных оснований.

Над механизмом прекращения обслуживания абонентов, легальность происхождения телефонов которых не установлена, сегодня работают НКРС, УГЦР и операторы сотовой связи.

Как только будут решены технические вопросы, все мобильные терминалы, которые находились в "сером" списке базы данных УГЦР свыше трех месяцев, будут отключены без дополнительного предупреждения, сказано в сообщении УГРЦ.

Напомним, что если телефон попал в "серый" список (не зарегистрирован в базе данных как легально ввезенный в Украину, но и не находится в черном списке – ворованный и т.п.), владелец такого средства, прежде всего, получит (или уже получил) сообщение от оператора мобильной связи с предупреждением о прекращении обслуживания этого телефона через три месяца. С наступлением этого срока отключение телефонов будет осуществляться без дополнительного предупреждения.