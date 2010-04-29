"Укртелеком" расширил географию Интернет-роуминга

Оператор “Укртелеком» (предоставляет услуги мобильной связи под ТМ Utel) расширил географию предоставления международного мобильного Интернет-роуминга в Армении и роуминга в Ираке.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Абоненты мобильной связи "Укртелекома" могут воспользоваться мобильным Интернетом в сети роуминг-партнера компании — ArmenTel (Армения).

Кроме того, новым роуминг-партнером компании стал оператор Korek Telecom (Ирак).

Сегодня абоненты мобильной связи компании могут пользоваться услугами роуминга в более чем 60 странах мира, в т.ч. услугами скоростного доступа в Интернет и передачи данных в 36 странах.

Справка УНИАН. "Укртелеком" - монополист на рынке местной связи (более 10,3 млн. абонентов). Компания также оказывает услуги широкополосного доступа в Интернет – более 800 тыс. абонентов, и услуги мобильной связи – более 460 тыс. абонентов.