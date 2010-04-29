«Киевпасстранс» закупит 500 троллейбусов и автобусов

Депутаты Киевского городского совета разрешили КП «Киевпасстранс» осуществить закупку 300 троллейбусов и 200 автобусов сверхбольшой вместимости на условиях финансового лизинга с правом выкупа.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 100 из 109 присутствующих в зале депутатов.

Депутаты поручили КГГА принять организационно-правовые меры относительно указанного решения и при формировании проекта бюджета столицы на текущий и последующие годы предусмотреть средства для выполнения решения.

Руководитель «Киевпасстранса», депутат Киевсовета Николай ЛАМБУЦКИЙ отметил, что лизинговая схема будет руководствоваться актами Кабинета министров.

«Условия лизинга, которые предложены государством, они чрезвычайно выгодны для города. Всего общий лизинговый процент будет составлять около 10%, из них 4% компенсирует государство. Срок этого лизингового контракта должен быть 10 лет», - прокомментировал Н.ЛАМБУЦКИЙ решение Киевсовета журналистам.

По его словам, программа рассчитана на два года, то есть указанное количество автобусов и троллейбусов должно быть получено городом в 2010-2011 году. Киев ждет первые поступления новых автобусов и троллейбусов уже во втором полугодии этого года.

Н.ЛАМБУЦКИЙ отметил, что если будет привлечен кредит Европейского банка реконструкции и развития, то общее количество подвижного состава, которое пополнит автобусный и троллейбусный парки столицы до 2012 года, составит 860 (то есть за кредит ЕБРР – 360 автобусов и троллейбусов).