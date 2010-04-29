ГКП «Херсонэлектротранс» получил первые 0,24 млн. грн. бюджетной компенсации в счет погашения задолженности по зарплате из обещанных 2 млн. грн.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе мэрии областного центра со ссылкой на данные финансового управления городского совета, на счет городского бюджета поступила часть субвенции государственного бюджета на предоставление льгот по услугам связи, других предусмотренных законодательством льгот, и компенсации за льготный проезд отдельных категорий граждан в сумме 239,5 тыс. грн.

Эти средства в полном объеме перечислены ГКП «Херсонэлектротранс» на погашение кредиторской задолженности по заработной плате и налогов в бюджет.

Как сообщал УНИАН, работники ГКП «Херсонэлектротранс» 20 и 21 апреля проводили забастовку в связи с образовавшейся на предприятии трехмесячной задолженностью по зарплате в сумме до 1,5 млн. грн. В свою очередь, указанная задолженность возникла из-за долгов государства перед предприятием по предоставлению компенсации за перевозку льготных категорий пассажиров в сумме до 1,8 млн. грн.

21 апреля работники КП "Херсонэлектротранс" прекратили забастовку после встречи с мэром Херсона Владимиром САЛЬДО, который заявил коллективу предприятия, что в ближайшие дни МинЖКХ перечислит 2 млн. грн. компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий.