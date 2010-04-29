Кременчугский колесный завод освоит 10 новых видов колес

ОАО "Кременчугский колесный завод" (г. Кременчуг, Полтавская обл.) планирует в этом году освоить выпуск порядка 10 новых видов колес.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава Наблюдательного совета предприятия Геннадий ЛЕГОТКИН.

По его словам, планируется, что новые колеса будут разработаны для легковых автомобилей и сельхозтехники.

«В ближайших планах - выпуск колес к легковым иномаркам Daewoo Matiz, Kia Ceed. Кроме того, с начала года предприятие уже освоило выпуск трех видов колес к таким автомобилям как Geely CK, Geely FC и Chevrolet Lacetti».-сказал Г.ЛЕГОТКИН.

Справка УНИАН. ОАО «Кременчугский колесный завод» производит стальные колеса для автомобилей и сельскохозяйственной техники. Основные потребители продукции КрКЗ - страны СНГ, Дания, Венгрия, Франция, Бельгия, Германия, Нидерланды, Болгария, Австралия. Завод производит ободья, колеса и детали к ним, всего - более 150 модификаций стальных штампованных дисков для автомобилей.

В 2009 году ОАО "Кременчугский колесный завод" уменьшило производство колес на 41,4% - до 1 528,67 тыс. штук, по сравнению с 2008 годом.