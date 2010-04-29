«ИНГО Украина» застраховала автопарк

АСК «ИНГО Украина» продлила договор страхования с ОАО «Дорожное ремонтно-строительное управление», специализирующемся на строительстве и ремонте дорог, застраховав автомобильный парк предприятия.

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, по условиям договора АСК «ИНГО Украина» взяла на себя обязательства предоставить защиту автомобильному парку в количестве 104 автомобилей в соответствии с Законом Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».

Справка УНИАН. Акционерная страховая компания «ИНГО Украина» (ранее АСК «Остра-Киев»), входящая в состав международной страховой группы «ИНГО», начала деятельность в 1994 году. Помимо центрального офиса в Киеве, компания имеет 26 филиалов во всех областных центрах Украины и более 100 офисов обслуживания клиентов. Уставный фонд компании составляет 130,9 млн. грн.

По итогам I квартала 2010 года компания собрала страховых платежей на сумму 99 млн. грн., страховые выплаты составили 47,3 млн. грн.