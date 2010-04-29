«Универсальная» застраховала водителей «Киевэнерго»

ПАО «Страховая компания «Универсальная» заключило договор страхования с АК «Киевэнерго» по обязательному личному страхованию водителей от несчастного случая.

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, на сегодня компанией застраховано 49 человек в г. Киев. Общая страховая сумма (сумма ответственности) по договору составляет 2,499 млн. грн.

Справка УНИАН. Страховая компания «Универсальная» работает на страховом рынке с мая 2002 года.

По итогам 2009 года компания собрала страховых платежей на сумму 267 млн. 273,8 тыс. грн., страховые выплаты составили 104 млн. 814 тыс. грн.

АЭК «Киевэнерго» (г. Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине. Компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.