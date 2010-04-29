В Херсонской обл. введут в эксплуатацию 18,1 км автодорог

В Херсонской области в текущем году планируется ввести в эксплуатацию 18,1 км автомобильных дорог государственного и местного значения общей стоимостью 164,2 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Службе автомобильных дорог в Херсонской области.

Согласно сообщению, в 2010 г. планируется продолжить реконструкцию трассы М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на Таганрог) на участке от границы Херсонской и Николаевской областей до Херсона, общей стоимостью 91,3 млн. грн. с вводом в эксплуатацию 6,2 км. и начало реконструкции следующего участка этой же автомобильной дороге на подъезде к Херсону со стороны Николаева стоимостью работ 21,0 млн. грн. (отвод земель).

Также планируется продолжение реконструкции автодороги государственного значения Р-57 Цюрупинск-Голая Пристань-Скадовск (участок км 4+000 км 8+000) стоимостью работ 20 млн. грн. и начало реконструкции следующего участка этой же дороге (участок км 20+597 км 23+225) стоимостью работ 1,5 млн. грн.

Кроме того, в этом году планируется завершить строительство автомобильной дороги местного значения Геройское-Старая Збурьевка, и подведение ее к дороге Голая Пристань -Железный Порт; стоимость работ с вводом в эксплуатацию 11,1 км дороги 16,4 млн. грн.

Также запланировано завершение реконструкции моста через р. Ингулец в районе села Давыдов Брод Великоалександровского района стоимостью работ 9,2 млн. грн с вводом в эксплуатацию 0,8 км.