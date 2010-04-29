Поставки печатной периферии в Украину снизились

В 2009 г. объем поставок печатной периферии на рынок Украины в 2009 г. (включая принтеры, многофункциональные устройства и однофункциональные копиры форматов A4 и A3) уменьшился по сравнению с 2008 г. на 55% - до 424 тыс. шт.

Эти данные получены согласно оценкам аналитической компании IDC, ими располагает в УНИАН.

Согласно сообщению, помимо снижения спроса, негативное влияние на поставки печатной техники в Украину в 2009 г. оказали и другие факторы. В частности, большие объемы складских запасов по состоянию на начало года привели к дополнительному снижению объемов закупок дистрибьюторами в первом полугодии, а во втором полугодии рынок испытывал серьезный дефицит по ряду популярных продуктов.

Среди других тенденций стоит выделить смещение предпочтений пользователей в сегмент устройств начального уровня, а также существенное увеличение доли многофунциональных устройств, которая выросла с 57% в 2008 г. до 68% в 2009. Кроме того, необходимость жесткой экономии вынудила многие предприятия в 2009 г. продлевать срок службы устройств или даже возобновлять использование печатной техники, ранее выведенной из эксплуатации.

«Кризис на рынке в 2009 г. создал большой отложенный спрос, и в ближайшее время

именно он во многом обеспечит рост поставок печатной периферии», – считает Алексей

ГВОЗДЕНКО, менеджер программ исследований IDC на рынке периферии в странах СНГ.

Однако, по его мнению, ряд вендоров по-прежнему продолжают испытывать проблемы с доступностью, и это во-первых, может и дальше сдерживать рост рынка, во-вторых, способно привести к заметному перераспределению рыночных долей.

Согласно прогнозам IDC, объем поставок печатной периферии в Украину в 2010 г.

вырастет по сравнению с 2009 г. на 36%, до 576 тыс. шт.

Справка УНИАН. IDC (International Data Corporation) - ведущий поставщик информации,

консультационных услуг и организатор мероприятий на рынках информационных

технологий, телекоммуникаций и потребительской техники. Более 1000 аналитиков IDC в 110 странах изучают технологии, тенденции и возможности отрасли на мировом, региональном и местном уровнях. Уже более 45 лет знания IDC помогают клиентам компании в решении важнейших задач.

IDC – дочернее предприятие IDG, компании лидирующей на мировом рынке ИТ-изданий,

исследований и специализированных мероприятий.

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