Председателем набсовета "АвтоКрАЗА" назначена «ВЕРРОНА ПЛЮС»

Председателем набсовета ХК "АвтоКрАЗ" назначено ООО «ВЕРРОНА ПЛЮС».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил представитель предприятия.

По его словам, «ВЕРРОНА ПЛЮС» избрано председателем набсовета на основании решения наблюдательного совета ХК "АвтоКрАЗ" от 29 апреля, сроком на 3 года.

Как сообщал УНАИН, общее собрание акционеров ХК "АвтоКрАЗ", которое состоялось 21 апреля 2010 г., освободило председателя наблюдательного совета ХК ООО "Феррекспо".

Справка УНИАН. Холдинговая компания «АвтоКрАЗ» выпускает 27 основных моделей и почти 150 модификаций и комплектаций крупнотоннажной автотехники.

В 2009 году АвтоКрАЗ отгрузил потребителям 654 автомобилей, что составляет около 20% реализации 2008 года.

«ООО «ВЕРРОНА ПЛЮС» зарегистрировано 8 февраля 1994 года.