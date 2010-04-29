Кабмин утвердил план мероприятий по развитию Киева

17:47, 29 апреля 2010
Транспорт/Связь
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На которые выделят более 4,5 млрд. грн.

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по обеспечению Киевом функций столицы и по подготовке города к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, на которые будет выделено более 4,5 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам вице-премьер-министр Виктор ТИХОНОВ.

«Задачи, определенные планом мероприятий, охватывают практически весь спектр проблем социально-экономического развития и касаются жизнедеятельности столицы», - сказал В.ТИХОНОВ.

Он отметил, что на реализацию определенных правительством инвестиционных проектов предусматривается выделить финансирование из государственного бюджета в сумме более 4,5 млрд. грн. на период с 2010 до 2012 годов.

В частности, на строительство участка Куреневско-Красноармейской линии метрополитена от станции «Либидская» до станции «Выставочный центр» будет выделен почти 1,5 млрд. грн.

Кроме того, на комплексную реконструкцию линии скоростного трамвая будет выделено 120 млн. грн.

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