"Винницаагротранссервис" увеличил убытки почти в 13 раз

"Винницаагротранссервис" в 2009 году увеличил убытки почти в 13 раз или на 254,2 тыс. грн. – до 275,8 тыс. грн.

Об этом сказано в финансовом отчете предприятия, переданном агентству УНИАН.

Согласно отчету, в 2009 году "Винницаагротранссервис" сократил чистый доход на 82,52% или на 6,259 млн. грн., по сравнению с 2008 годом - до 1,326 млн. грн., валовой доход сократился на 82,52% или на 7,512 млн. грн. - до 1,591 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, "Винницаагротранссервис" 2008 год завершило с убытком 21,6 тыс. грн. против почти 50 тыс. грн. прибыли в 2007 году. Чистый доход увеличился на 410,77% или на 6,1 млн. грн., по сравнению с 2007 годом - до 7,585 млн. грн.

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество "Винницаагротранссервис" основано в 1998 году. Общество занимается предоставлением транспортных услуг по перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом как по территории Украины так и за ее пределами, оптовой торговлей и реставрацией запчастей, узлов, агрегатов, резиновых изделий и ремонтом автомобилей, а также коммерческой деятельностью, связанной с оптово-розничной торговлей транспортными средствами. 24,005%, 21,647%, 37,297% акций принадлежит трем физическим лицам.