Азаров и Путин снова встретятся

Сегодня, 30 апреля, в Сочи (Россия) премьер-министры Украины и России Николай АЗАРОВ и Владимир ПУТИН проведут очередное заседание межправительственного комитета по торгово-экономическому, научно-техническому сотрудничеству межгосударственной украинско-российской комиссии.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Виталий ЛУКЬЯНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в ходе заседания комиссии будут обсуждаться вопросы сотрудничества в ядерно-энергетической сфере, в сфере судостроения. В частности, будет обсужден вопрос о размещении российских заказов на украинских судостроительных-судоремонтных заводах.

Также будут рассмотрены проекты сотрудничества в авиастроении, в частности, совместного производства и реализации на рынках третьих стран самолетов Ан-148, Ан-124, Ан-70, Ан-140.

Планируется рассмотреть вопросы, касающиеся строительства новых и модернизации существующих автомагистралей, в частности, скоростной автострады Москва-Харьков-Симферополь, Москва-Киев, транспортного коридора через Керченский пролив Крым-Кубань.

Также будут обсуждены вопросы о сотрудничестве в сфере высоких технологий, энергосбережения и другие.