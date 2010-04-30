В Херсоне троллейбусы снова не вышли на маршруты

В Херсоне со вчерашнего дня из-за забастовки работников ГКП «Херсонэлектротранс» снова не курсируют троллейбусы.

Как сообщили УНИАН в профкоме предприятия, работники считают, что их обманули и планируют не прекращать забастовку, протестуя против невыплаты задолженности по заработной плате, которую обещали полностью ликвидировать.

«Нам обещали полностью погасить долги, перечислить 2 млн. грн. Но прошла неделя – раз перечислили 100 тыс. грн., вчера еще 250 тыс. грн. Мы так будем ждать наши деньги до лета», - заявляют работники предприятия.

По словам директора КП "Херсонэлектротранс" Сергея КОСТЮЧКА, область получила 754 тыс. грн. компенсации из госбюджета за перевозку пассажиров-льготников, но предприятию из этих денег перечислено лишь около 240 тыс.

"На область поступило 754 тыс. грн за льготников, но нам досталось 239 тыс. 436 грн", - сказал С.КОСТЮЧОК.

Как сообщал УНИАН, работники ГКП «Херсонэлектротранс» 20 и 21 апреля проводили забастовку в связи с трехмесячной задолженностью по зарплате в сумме до 1,5 млн. грн., которая образовалась на предприятии. В свою очередь, эта задолженность возникла из-за долгов государства перед предприятием за предоставление компенсации за перевозку льготных категорий пассажиров в сумме до 1,8 млн. грн.

21 апреля работники КП "Херсонэлектротранс" прекратили забастовку после встречи с мэром Херсона Владимиром САЛЬДО, который заявил коллективу предприятия, что в ближайшие дни МинЖКХ перечислит 2 млн. грн. компенсации за перевозку пассажиров льготных категорий.

Вчера, 29 апреля, пресс-служба мэрии сообщила, что «Херсонэлектротранс» получил первые 0,24 млн. грн. бюджетной компенсации в счет погашения задолженности по зарплате из обещанных 2 млн. грн.