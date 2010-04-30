Строительство диспетчерской башни начнется в этом году

Кабинет Министров Украины своим распоряжением №979 от 28 апреля 2010 года утвердил поданный Министерством транспорта и связи титул на выполнение проектно-изыскательных работ для строительства аэродромно-диспетчерской башни государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины на территории коммунального предприятия «Международный аэропорт «Донецк».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минтранса.

Согласно сообщению, начать строительство башни планируется в этом году, а завершить – в 2011-м.

Прогнозируемая сметная стоимость строительства – 123 млн. 300 тыс. грн., в частности, строительно-монтажных работ – 52 млн. 500 тыс. грн.

Стоимость проектно-изыскательных работ – 3 млн. 299 тыс. 876 грн., работ по проведению государственной экспертизы – 61 тыс. 875 грн.

Генеральной проектной организацией является Южный государственный проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авиационной промышленности Харькова, заказчик проектных и строительно-монтажных работ – коммунальное предприятие «Дирекция по капитальному строительству и реконструкции международного аэропорта «Донецк».