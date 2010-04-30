ЮЗЖД создала оперативный штаб по перевозкам пассажиров
11:16, 30 апреля 2010Транспорт/Связь
0
На майские праздники
Для обеспечения перевозки пассажиров в период майских праздников на Юго-Западной железной дороге создан оперативный штаб по организации вывоза пассажиров и назначению дополнительных пассажирских поездов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.
Согласно сообщению, оперативный штаб работает круглосуточно. Его работники изучают спрос на пассажирские перевозки в самых популярных направлениях и в случае необходимости будут назначать еще дополнительные пассажирские вагоны и поезда.
В частности, проанализировав повышенный пассажиропоток в южные и западные регионы, оперативный штабом ЮЗЖД назначил на майские праздники 14 дополнительных пассажирских поездов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter