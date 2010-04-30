Речь идет лишь о технической кооперации в авиастроении

На сегодняшний день Украина и Россия ведут переговоры лишь о технической кооперации в области авиастроения, при этом о слиянии активов украинских и российских авиапредприятий речь не идет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр промышленной политики Украины Дмитрий КОЛЕСНИКОВ перед началом 6-го заседания комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии.

«Сегодня речь идет лишь о технической кооперации, об обмене активами речь однозначно не идет», – сказал Д.КОЛЕСНИКОВ.

Как сообщал УНИАН, возможные формы сотрудничества Украины и России в области авиастроении, по словам Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, будут базироваться на таком принципе: если совместные проекты по постройке самолетов будут осуществляться в Украине, то 60% всех комплектующих и работ будет выполнять украинская сторона, а 40% – российская; если же самолеты будут собираться в России, то сохранится такой же паритет: 60% – Россия, 40% – Украина.

Как отметил генеральный конструктор ГП «Антонов» Дмитрий КИВА, такая форма совместной работы позволит украинскому авиапрому работать как самостоятельно, так и в кооперации с российской авиационной промышленностью.