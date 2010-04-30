Руководство Госсвязи провело переговоры с ЕБРР

В Киеве состоялись переговоры представителей Государственной администрации связи (Госсвязи) во главе с первым заместителем председателя Еленой ДОВГАЛЕНКО с руководством Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Госсвязи.

Во время переговоров был рассмотрен вопрос привлечения и использования инвестиций для реструктуризации и модернизации ОАО «Укртелеком» с целью последующей приватизации, создания УГППЗ «Укрпочта» новых автоматических сортировальных центров и реструктуризации и модернизации Концерна РРТ с целью ускорения перехода от аналогового к цифровому вещанию.

В ходе встречи было достигнуто понимание, что сотрудничество с ЕБРР является перспективной и важной составляющей экономических преобразований, в которых нуждается сфера телекоммуникаций на сегодняшний день.

В Госсвязи состоялись также переговоры с представителями Совета Европы. Были обсуждены вопросы сотрудничества между Госсвязи и Генеральным Директоратом по правам человека и правовым вопросам Совета Европы в рамках общего проекта Европейского Союза и Совета Европы «Содействия европейским стандартам в украинской медийной среде».

Во время встречи представители Совета Европы передали украинской стороне результаты экспертизы действующего Закона Украины «О телекоммуникациях» на соответствие законодательству ЕС, выполненной экспертами Генерального Директората по просьбе Госсвязи. По просьбе Госсвязи европейская сторона также согласилась проработать возможность организации семинара по вопросам перехода с аналогового на цифровое вещание.