МАУ открыла прямое сообщение между Донецком и Римом

Сегодня авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» выполнила первый собственный рейс по маршруту Донецк - Рим.

Как сообщила УНИАН пресс-служба компании, открытие этого регулярного воздушного сообщения стало еще одним шагом по реализации долговременной стратегии МАУ по развитию сети внутренних и международных полетов из аэропорта Донецка.

Рейсы будут выполняться по понедельникам и пятницам.

«Развитие донецкого направления – наша стратегическая задача. В этом году мы открываем регулярные рейсы из Донецка в Киев и Львов, а также – международные прямые рейсы из Донецка в Рим и Дубровник», – отметил вице-президент МАУ по продажам и маркетингу Сергей ФОМЕНКО.

Напомним, в среду, 28 апреля, авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» выполнила первый собственный рейс по маршруту Киев - Донецк - Киев. Полеты осуществляются на современных самолетах авиакомпании МАУ «Боинг-737».

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания. Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800». Авиакомпания соединяет Украину с Лондоном, Парижем, Амстердамом, Брюсселем, Берлином, Франкфуртом, Веной, Цюрихом, Римом, Миланом, Неаполем, Мадридом, Барселоной, Лиссабоном, Хельсинки, Дубаи, Абу-Даби, Тбилиси, Алматы, Женевой, Монастиром, Ниццей, Копенгагеном, Триполи, Фаро, Фуншалом, Порто, Мускатом, Бахрейном, Йоханнесбургом, Кувейтом, а также более чем c 3000 другими пунктами мира, выполняя более 350 регулярных рейсов в неделю из Киева, Одессы, Львова, Донецка, Днепропетровска, Харькова и Симферополя.