Харьков планирует закупить 600 автобусов и троллейбусов

Власти Харькова планируют закупить 600 автобусов и троллейбусов львовского производства.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе горсовета, депутаты дали согласие на приобретение коммунальному предприятию «Харьковпасс» подвижного состава городского пассажирского транспорта на условиях договора финансового лизинга на срок 10 лет.

В частности, предполагается приобрести по 250 единиц автобусов «Сити ЛАЗ-12А-183» и троллейбусов «ЛАЗ Е 183», а также по 50 единиц автобусов «НеоЛАЗ-12» и

троллейбусов «ЛАЗ Е 101». В связи с ограниченными возможностями городского бюджета и отсутствием собственных средств предприятия в необходимых объемах, прямая закупка не представляется возможной.

«300 единиц троллейбусов позволят практически полностью обновить парк. Это стало возможным только благодаря программе, которую при подготовке к Евро-2012 поддержало правительство. В противном случае ни один город в стране не смог бы позволить себе такое удовольствие», - считает директор Департамента транспорта и связи городского совета Евгений ВОДОВОЗОВ.

По предварительной информации, процентная ставцка составит 6,5 % годовых в гривне. Разница в процентной ставке будет оплачиваться из государственного бюджета. Ориентировочно, троллейбусы начнут поступать со второй половины этого года.

Все 600 единиц транспорта город должен получить до конца 2011 г., сообщили в пресс-службе.