ЮЗЖД задействовала все резервные пассажирские вагоны
13:23, 30 апреля 2010Транспорт/Связь
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На майские праздники
В связи со значительным пассажиропотоком и для обеспечения вывоза пассажиров на майские праздники Юго-Западная железная дорога задействовала из своего резерва все пассажирские вагоны.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.
Согласно сообщению, на период праздничных дней на столичной магистрали будут курсировать еще 300 дополнительных пассажирских вагонов в самых популярных направлениях.
Изучив спрос на пассажирские перевозки в пригородном сообщении, на майские праздники ЮЗЖД назначила еще два дополнительных поезда повышенного комфорта в направлении Ривне, Винница, Хмельницкий.
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