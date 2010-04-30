ЮЗЖД задействовала все резервные пассажирские вагоны

В связи со значительным пассажиропотоком и для обеспечения вывоза пассажиров на майские праздники Юго-Западная железная дорога задействовала из своего резерва все пассажирские вагоны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, на период праздничных дней на столичной магистрали будут курсировать еще 300 дополнительных пассажирских вагонов в самых популярных направлениях.

Изучив спрос на пассажирские перевозки в пригородном сообщении, на майские праздники ЮЗЖД назначила еще два дополнительных поезда повышенного комфорта в направлении Ривне, Винница, Хмельницкий.