Чистая прибыль "Укрпочты" составила 5,7 млн. грн.

Чистая прибыль УГППС "Укрпочты" в 1 квартале 2010 г. составила 5,7 млн. грн. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Госсвязи.

Общая сумма доходов "Укрпочты" за этот период составила 1 200,8 млн. грн., или 103,5% к плану, и на 5,7% выросла по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. Рентабельность предприятия – 0,5%.

Несмотря на позитивную динамику основных экономических показателей, убыточной, по итогам отчетного периода, стала Черниговская дирекция. Не выполнили план общих доходов 6 филиалов: Житомирский (98,6%), Кировоградский (95,8%), Черниговский (98,8%), Киевский городской (94,9%) и ГНЦ «Зеленая Буча» (67,3%).

Справка УНИАН. УГППС «Укрпочта» - национальный оператор почтовой связи, имеет в своем составе свыше 15 тыс. отделений почтовой связи (из них свыше 11 тыс. – в сельской местности), которые предоставляют услуги населению на всей территории Украины. На предприятии работают около 110 тыс. работников.

Компания обслуживает почти 15 млн. абонентских почтовых ящиков, имеет прямой почтовый обмен с 72 странами мира, обслуживает 37 магистральных автомобильных маршрутов длиной свыше 29,4 тыс. км и 3 авиационных маршрута для перевозки почты и печатных изданий.

Предприятие ежегодно распространяет более миллиарда экземпляров периодических печатных изданий, пересылает сотни миллионов единиц письменной корреспонденции, осуществляет десятки миллионов почтовых переводов. В целом «Укрпочта» предлагает потребителям свыше 50 видов услуг.