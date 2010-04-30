Продажа Белоцерковского завода резиновых техизделий не состоялась

Объявленный Фондом государственного имущества Украины (ФГИ) повторно конкурс с использованием открытого предложения цены по принципу аукциона по продаже 89,51% государственного пакета акций ОАО "Белоцерковский завод резиновых технических изделий" не состоялся из-за отсутствия заявок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

Согласно сообщению, стартовая цена пакета по сравнению с прошлым конкурсом была снижена на 30% – до 34 млн. 181,35 тыс. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Белоцерковский завод резиновых технических изделий» (Белая Церковь, Киевская обл.) специализируется на производстве формовых и неформовых резиновых технических изделий для комплектации автомобилей «ЗАЗ», «КрАЗ», «АЗЛК», сельскохозяйственных машин и комбайнов.