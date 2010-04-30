Херсонский судоремонтный завод им. Куйбышева сократил убыток

ОАО "Херсонский судоремонтный завод им. Куйбышева" завершило 2009 год с чистым убытком 140 тыс. грн., сократив ее по сравнению с 2008 годом в 31,9 раза (с 4,466 млн. грн).

Об этом сказано в годовой финансовой отчетности компании, размещенной в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно отчету, чистый доход завода в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличился на 28,6% - с 17,412 млн. грн. до 22,392 млн. грн.

Валовая прибыль предприятия в 2009 году составила 4,815 млн. грн., что на 42,28% (на 1,431 млн. грн.) больше, чем по итогам 2008 г.

Справка УНИАН. ОАО "Херсонский судоремонтный завод им. Куйбышева" создано в 2002 году на базе одноименного ЗАО. Завод занимается ремонтом и строительством новых судов.

Уставный фонд ОАО - 4 млн. 192 тыс. грн.

По данным ГКЦБФР, пакетом акций общества в размере 11,88% владеет физлицо Константин МОЛОДКОВЕЦ.