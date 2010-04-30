«АСКА» выплатила 318,19 тыс. грн. за Lexus

Страховая компания «АСКА» выплатила 318,19 тыс. грн. по договору страхования КАСКО.

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, страховое событие произошло в Мариуполе (Донецкая обл.). Автомобиль Lexus, принадлежащий местному жителю, попал в ДТП.

Также сообщается, что всего за первый квартал 2010 года компания по договорам страхования транспорта выплатила 7,8 млн. грн. по 517 страховым событиям. Таким образом, средняя выплата по данному виду страхования составила 15 тыс. грн.

Справка УНИАН. ЗАО «Украинская акционерная страховая компания «АСКА» зарегистрировано 18 марта 1996 года. Компания имеет свои представительства в 97 городах Украины.

По итогам I квартала 2010 года СК «АСКА» собрала страховых платежей на сумму 72,97 млн. грн., страховые выплаты составили 26,7 млн. грн.

Основными акционерами компании являются SCM Finance Limited – 89,2864% и Александр СОСИС – 10,5216%.