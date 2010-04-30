Проезд в троллейбусах Керчи подорожает на 15 коп. - до 1 грн.

Проезд в троллейбусах Керчи с первого мая подорожает с 85 копеек до 1 грн.

«Мы вынуждены идти на повышение из-за подорожания запчастей и электроэнергии», - сообщила по телефону корреспонденту УНИАН начальник эксплуатации предприятия «Керчьтроллейбус» Валентина МОЛЧАН.

Столько же будет стоить перевозка одного места багажа.

Новые тарифы утвердили Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и керченские власти.

Предприятие «Керчьтроллейбус» (Керчь, Крым) создано в 2004 году, специализируется на внутригородских пассажирских перевозках.

В парке - 14 троллейбусов.