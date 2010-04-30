Проезд в троллейбусах Керчи подорожает на 15 коп. - до 1 грн.
15:10, 30 апреля 2010Транспорт/Связь
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Проезд в троллейбусах Керчи с первого мая подорожает с 85 копеек до 1 грн.
«Мы вынуждены идти на повышение из-за подорожания запчастей и электроэнергии», - сообщила по телефону корреспонденту УНИАН начальник эксплуатации предприятия «Керчьтроллейбус» Валентина МОЛЧАН.
Столько же будет стоить перевозка одного места багажа.
Новые тарифы утвердили Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и керченские власти.
Предприятие «Керчьтроллейбус» (Керчь, Крым) создано в 2004 году, специализируется на внутригородских пассажирских перевозках.
В парке - 14 троллейбусов.
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