"АэроСвит" открыла регулярный рейс Киев-Бухарест-Киев

Авиакомпания "АэроСвит – Украинские авиалинии" 30 апреля текущего года открыла регулярный рейс Киев-Бухарест-Киев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «АэроСвита», таким образом, впервые за годы независимости украинская компания установила воздушное сообщение между столицами Украины и Румынии.

Компания будет выполнять полеты с частотой четыре раза в неделю – по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам.

Время перелета между городами составит примерно полтора часа, минимальная стоимость билета в обе стороны с учетом всех такс и сборов – 223 долл.

Румынское направление будет состыковано с маршрутами «АэроСвита» в крупнейшие города Украины: Днепропетровск, Донецк, Запорожье, Ивано-Франковск, Луганск, Львов, Одессу, Симферополь, Харьков, Черновцы и Ужгород.

Кроме того, пассажиры из Бухареста с пересадкой в киевском аэропорту «Борисполь» смогут продолжить полет рейсами «АэроСвита» в Бангкок, Пекин, Дели, Москву, Санкт-Петербург и города Балтийского региона.

Во вторник и пятницу время отправления из Киева – 13.25, прибытие в Бухарест – 15.05, вылет в обратном направлении намечен на 15.55, посадка в аэропорту "Борисполь" – в 17.25. В понедельник самолеты будут отправляться из Киева в 7.30 и приземляться в Бухаресте в 9.10, вылет в обратном направлении запланирован на 10.30, прибытие в столицу Украины - на 12.00. В четверг вылет из Киева состоится в 7.30, прибытие в Бухарест – в 9.10, вылет в обратном направлении – в 10.00, прибытие в "Борисполь" – в 11.30.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские Авиалинии" создана в 1994 году. Собственный флот авиакомпании на сегодняшний день состоит из 9 среднемагистральных самолетов Boeing 737 и 3 дальнемагистральных Boeing 767. Помимо этого совместно с другими украинскими перевозчиками – партнерами "АэроСвит" на ряде маршрутов использует самолеты Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 и Ан-148.