Ялтинский порт примет наибольшее количество круизных лайнеров

На текущий год в Ялтинском морском торговом порту запланировано 118 судозаходов – это наибольшее за последние 5 лет количество иностранных пассажирских лайнеров.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

В частности, в порт зайдет 75 круизных лайнеров и 43 судов типа река-море.

В этом году Ялтинский порт примет три судна длиной свыше 290 метров. Дважды порт посетит лайнер «Kosta Meditterania» (его длина 292,5 метра), 19 сентября в Ялту зайдет судно «Queen Viktoria» (его длина 294 метра). 31 октября в Ялтинский порт зайдет последнее круизное судно - «Europa», которое и закроет навигацию.

В 2005 году в порт зашло 50 судов, в 2006 г. – 46, в 2007 г. – 65, в 2008 г. – 73. В 2009 году было 94 судозахода: 60 иностранных лайнеров и 34 судна типа река-море.