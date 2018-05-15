Повышение акциза на бензин: социалка “забила” дороги...

В Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект о повышении ставки акцизного сбора на бензин. Кабмин предлагает увеличить акцизный сбор на бензины с октановым числом 80-98 со 110 евро до 172 евро за тонну, а на бензины с октановым числом более 98 - со 110 евро до 200 евро за тонну. По подсчетам правительства, в результате сумма акцизного сбора с 1 литра бензина наиболее популярных марок увеличится на 50 копеек. Чтобы скрасить негативное впечатление автомобилистов от этого нововведения, Кабмин обещает, что увеличение суммы акцизного сбора можно осуществить без повышения розничных цен. Уточняя при этом, что удельный вес акциза в себестоимости бензинов вырастет с 13,2% до 20,7%. Но самое главное, что в пояснительной записке к законопроекту без стеснения говорится о том, что все деньги от увеличения акциза пойдут на выполнение бюджетных программ. Понятно, что речь идет, в первую очередь, о социальных выплатах и зарплатах, которые власть пообещала повысить. Таким образом, ставится жирный крест на планах включить в стоимость бензина дорожный сбор, дабы кардинально улучшить финансирование строительства автодорог. Теперь втиснуть в стоимость бензина «цену нового асфальта» будет практически нереально, не вызвав тем самым резкого неприятия со стороны владельцев автотранспорта. Финансируя популизм властей, мы остаемся в «приятном» обществе призрачного японского мотоциклиста Тоямы Токанавы.

Немного утешает тот факт, что, по мнению заместителя директора Научно-технического центра «Психея» Геннадия Рябцева, украинский бензиновый рынок воспримет повышение акцизных ставок спокойно, без серьезных ценовых колебаний. «По моим оценкам, стоимость 1 литра 95-го бензина увеличится на 60 копеек, или на 8%», – сказал эксперт. Вместе с тем, он убежден, что так или иначе трейдеры будут перекладывать увеличившийся налоговый груз на конечного потребителя. «Но ни одна автозаправочная сеть не пойдет на резкое увеличение цен, так как в связи со значительным снижением потребления на украинском бензиновом рынке сегодня образовался профицит. Так что единовременное повышение цен неизбежно приведет к снижению спроса», - отмечает Г.Рябцев.

По его мнению, повышение цен на бензозаправках будет происходить в несколько этапов – пропорционально повышению акциза. “Как известно, законопроектом предлагается до 1 ноября текущего года поднять акциз со 110 евро за 1 тонну до 140 евро, а уже с 1 ноября до окончательных 170 евро за тонну", - напомнил эксперт. По его мнению, нецелесообразно начинать повышать акциз в пик спроса, который приходится на конец весны – начало лета. Г.Рябцев также отметил, что основным фактором формирования цен на бензин в Украине будет оставаться стоимость нефти на мировом рынке.

Казалось бы, автомобилистам можно особенно не переживать. Подорожание бензина в пределах 8%, да еще и растянутое на полгода, будет мало ощутимое для наших кошельков, уже привычных к росту цен на бензозаправках. Но, как уже было сказано выше, открытым остается вопрос изыскания денег для ремонта и строительства дорог, состояние которых в Украине становится все более отвратительным.

Руководство страны рекламировало свою озабоченность этим вопросом. 17 апреля с.г. министр экономики Василий Цушко заявлял, что "правительство увеличит акцизы на бензин и пойдет это на дороги. Иначе мы дороги не отремонтируем. Платить должны те, кто ездит и заправляется бензином и соляркой - они же бьют их ". Из высказываний министра можно сделать вывод, что нынешний Кабмин не только о дорогах не забывает, но и помнит о довольно интересной идее по реформированию системы налогообложения владельцев автотранспорта.

Как известно, в феврале 2009 года в Верховной Раде под номером 3030-12 был зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в статьи Закона «О налоге с владельцев транспортных средств и других самоходных машин и механизмов», в котором шла речь об отказе от нынешней практики начисления налога на автотранспорт, исходя из объема его двигателя. Вместо этого предлагается установить фиксированную ставку налога с транспортного средства в размере 6% от стоимости 1 литра бензина, солярки или другого вида моторного топлива, реализуемого конечному потребителю. Существовали и другие варианты включения транспортного сбора в стоимость моторного топлива, различавшиеся некоторыми нюансами. Конечно, идеальных законов нет и угодить всем без исключения не возможно. Против включения транспортного сбора в стоимость бензина выступали таксисты и маршруточники, мотивируя это тем, что им придется платить транспортный сбор в несравнимо больших объемах, чем другим автомобилистам. Не очень рады были нововведению и владельцы автозаправок. Но нельзя не отметить, что плата транспортного сбора при покупке бензина является весьма распространенной практикой во многих странах мира, и пока там ничего лучше не придумали. Сколько бензина сжег, столько и проехал, соответствующую сумму и за амортизацию дорог заплатил. Разве не справедливо?

В поддержку такого подхода выступала и Всеукраинская ассоциация автоимпортеров и дилеров (ВААИД), которая традиционно защищает интересы украинских автомобилистов. Генеральный директор ассоциации Олег Назаренко констатирует, что за счет автомобилистов всего лишь пытаются заткнуть дыры в бюджете, а отнюдь не повысить качество украинских дорог.

«ВААИД полностью дистанцировался от законопроекта о повышении акцизного сбора на бензин, потому что в нем совершенно не учитываются интересы автомобилистов. Последние инициативы Кабмина о повышении акцизов на пиво, сигареты и бензин - всего лишь перекладывание социальных обязательств правительства на плечи пьющих, курящих и ездиющих украинцев», - считает он.

Вместе с тем, О.Назаренко отметил, что ВААИД не отказался от идеи взимания транспортного сбора при продаже топлива на автозаправках. «Но пока мы занимаем выжидательную позицию – посмотрим, как будет проходить повышение акцизного сбора на бензин, а уже потом вернемся к вопросу включения транспортного сбора в его стоимость», – сказал он.

То, что кабминовский законопроект будет принят, сомнений не вызывает, и принят он будет оперативно. Нынешняя власть уже неоднократно продемонстрировала, что полностью контролирует парламент. Никто не спорит, что минимальная зарплата в Украине ничтожно мала, и ее действительно следует повышать. Только вот, если бюджет не в состоянии выдержать растущие социальные выплаты, это не повод загубить на корню очень неплохую идею. А ведь именно это произошло с реформой транспортного сбора, место которого в цене бензина теперь прочно занято раздувшимся акцизом. Как известно из классики, Боливар не выдержит двоих, нам же придется еще очень долго терпеть раздолбанные дороги, денег на их обновление ждать неоткуда…

Петр Черных (УНИАН)