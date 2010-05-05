Украина и РФ подписали план интеграции транспортных систем

Украина и Россия подписали план мероприятий по реализации концепции интеграции транспортных систем России и Украины на 2010-2013 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, документ подписали вчера вечером в Брянске, после седьмого заседания подкомиссии по вопросам транспорта Комитета по экономическому сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии, министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО и министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН.

Документ касается вопросов развития и сотрудничества в области автотранспорта, железнодорожного, водного, воздушного транспорта.

В частности, среди наибольших проектов – продолжение реализации проекта строительства широкой колеи от Кошице до Вены, работа по наработке документов для обеспечения безопасности судоходства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе.

По словам К.ЕФИМЕНКО, проект широкой колеи до Вены позволит увеличить объемы грузопотока, которых проходит по территории Украины на 23 млн. тонн с нынешних 65-70 млн. тонн.