Кабмин освободил Снитко от должности

Кабинет министров Украины распоряжением от 28 апреля 2010 г. № 993-р освободил Николая СНИТКО от должности заместителя генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныци).

Текст документа размещен на сайте Кабмина.

Н.СНИТКО уволен по собственному желанию.

Напомним, Н.СНИТКО был назначен на эту должность в феврале 2009 г.