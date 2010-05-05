Кабмин разрешил аэропорту «Борисполь» заключить договор

Кабинет Министров Украины распоряжением №994-р от 28 апреля в 2010 г. согласился с предложением Министерства транспорта и связи о заключении между государственным предприятием «Международный аэропорт «Борисполь» и обществом с ограниченной ответственностью «БФ групп» договора о совместной деятельности. Текст документа размещен на сайте правительства.

Договор касается обустройства и обеспечения функционирования объектов общественного сервиса в терминале “F” государственного предприятия “Международный аэропорт “Борисполь”.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт «Борисполь» планирует в июле текущего года ввести в эксплуатацию новый чартерный терминал «F» из легких конструкций.

Проектом предусмотрено строительство двухэтажного здания пассажирского терминала "F" пропускной способностью 700 пассажиров в час. Также предусмотрено строительство стоянки на 298 машиномест. Площадь застройки – 10,4 тыс. кв.м, общая площадь – 20,7 тыс. кв.м.

Терминал "F" из быстро монтируемых конструкций будет обслуживать low-cost-компании и чартерные рейсы, таким образом снизив нагрузку на действующие терминалы.