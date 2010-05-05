Украина и РФ создадут комиссию по совместной эксплуатации канала

Украина и Россия создадут совместную Комиссию по вопросам совместной эксплуатации Керчь-Еникальского судоходного канала.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера в Брянске (РФ) после седьмого заседания подкомиссии по вопросам транспорта Комитета по экономическому сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии, сообщил, отвечая на вопрос УНИАН, министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН.

«Неурегулированность границы на этом участке является проблемой для двух хозяйствующих субъектов: администраций порта Кавказ и Керчь, потому что при неразграниченной территории управление этими территориями является проблемой. В связи с этим мы договорились, что мы создаем морскую совместную комиссию на этом объекте», - сказал он.

По словам И.ЛЕВИТИНА, комиссия будет создана для того, «чтобы вместе планировать объем работы, вместе планировать инвестиции и определять лоцманские технологии на этом участке акватории». Как отметил он, кроме того, это важно для безопасности судоходства. «Это нужно для того, чтобы мы не допускали ошибок при судоходстве на неразграниченной территории», - отметил он.

Справка УНИАН. Украина и Россия пытались поделить Керченский пролив с 1996 года. Конфликтность вопроса заключалась в том, что позиция украинской стороны основывалась на советских картах, где линия границы между Крымской областью УССР и Краснодарским краем РСФСР проходит по середине между их берегами. В этом случае искусственно вырытый в мелководном проливе Керчь-Еникальский канал, по которому суда проходят в несколько российских портов Азова, отошел бы Украине. Российская сторона с этим не согласна и предлагает провести границу по середине судоходного фарватера.

29 сентября 2003 года Россия начала строительство дамбы в Керченском проливе от Таманского полуострова (Россия) в направлении города Керчь к Тузле. Правительство Украины расценило строительство дамбы как посягательство на суверенитет государства.

Строительство было прекращено 23 октября в 102 метрах от линии украинско-российской границы.