Украина РФ изучат проблемные вопросы российских инвестиций

Украина и Российская Федерация намерены изучить проблемные вопросы российских инвестиций в “Лугансктепловоз” и Ильичевский морской торговый порт (ЧП “Укртрансконтейнер”).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера в Брянске (РФ) после седьмого заседания подкомиссии по вопросам транспорта Комитета по экономическому сотрудничеству Украинско-Российской межгосударственной комиссии сообщил, отвечая на вопрос УНИАН, министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН.

«Мы должны лично контролировать защиту частных инвестиций на транспорте в России и Украине. Вы знаете, что была попытка наших компаний инвестировать деньги в украинскую транспортную инфраструктуру. Она была не очень удачна: речь идет о «Лугансктепловозе» и Ильичевском морском порту («Укртрансконтейнер» – УНИАН). Мы считаем, что мы должны еще раз вернуться к этой теме, посмотреть, почему не получились эти инвестиции», - сказал он. По его словам, перед тем, как начинать новые инвестиционные проекты, необходимо решить вопросы по этим двум проектам. «Это нужно для того, чтобы те интересные проекты в Украине, России, которые сегодня имеют реальных инвесторов, они не наступили на те же грабли, на которые наступили эти инвесторы. Мы должны сделать так, чтобы эти инвестиции были эффективны. Поэтому мы должны сначала определиться, что делать по этим инвестициям, а затем уже начинать новые инвестиции», - отметил И.ЛЕВИТИН.

Справка УНИАН. Еще в 2005 году руководители профсоюзов Ильичевского морского торгового порта заявляли о незаконности сделки с ЧП «Укртрансконтейнер».

Верховный суд Украины (ВСУ) 3 ноября 2009 года удовлетворил кассационные жалобы Генпрокуратуры, Минтранссвязи и руководства Ильичевского морского торгового порта и признал недействительным договор о совместной деятельности между портом и ЧП «Укртрансконтейнер». ВСУ оставил в силе решение Хозяйственного суда Одесской области от 12 мая 2009 года о расторжении договора.

Ильичевский морской торговый порт функционирует с 1958 года. Территория предприятия – 346 га, протяженность причальной линии – 5,4 км, площадь крытых складских помещений – 54,2 тыс. кв. м, открытой складской площадки – 743 тыс. 940 кв. м.

ЧП «Укртрансконтейнер» является дочерней компанией Национальной контейнерной компании (НКК) – крупнейшего в России оператора контейнерных терминалов, занимающего лидирующее положение на рынке стивидорных услуг.

Договор о совместной деятельности между портом и «Укртрансконтейнером» был подписан в июне 2005 года.