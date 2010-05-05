Олег НАЛИВАЙКО назначен президентом холдинга “Главред-медиа”. Решение об этом принято Наблюдательным советом холдинга.

Олег Игоревич НАЛИВАЙКО родился в 1961 году во Львове.

По специальности – журналист. Является Генеральным директором информационного агентства УНИАН. С сентября 2009 года до марта текущего года находился на государственной службе, работая исполняющим обязанности председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины. До этого также возглавлял холдинг “Главред-медиа”.

В холдинг входят агентство УНИАН, телеканал “СІТІ”, интернет-проект “Главред”, журнал “Главред”, журнал “Профиль”, интернет-проект “Телекритика”, журнал “Телекритика”, газета “Новая”, газета “Известия в Украине”.