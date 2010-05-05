Украина сможет увеличить транзит грузов на 23 млн. тонн

В результате строительства широкополосной железнодорожной линии «Москва-Вена» Украина сможет увеличить транзит грузов через свою территорию на 23 млн. тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге заявил министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.

Он отметил, что Украина участвует в этом проекте и входит в консорциум по его реализации.

«Сейчас решается вопрос технико-экономического обоснования этого проекта. Речь идет о строительстве линии на территории Словакии и Австри. Для Украины это увеличение транзита товаропотока на 23 млн. тонн», - добавил министр.

Справка УНИАН. 28 мая 2009 года Украина, РФ, Словакия и Австрия подписали соглашение о создании четырехстороннего совместного предприятия по проекту строительства ширококолейной железной дороги до Братиславы и Вены.

Строительство железнодорожной линии "Кошице - Братислава - Вена" позволит исключить перегрузку грузов на станции стыкования линий с шириной колеи 1520/1435 мм (используется в Европе), что обеспечит сокращение стоимости и времени доставки, а значит, и транспортной составляющей в конечной цене перевозимых товаров. Сквозная перевозка обеспечит европейским товарам более быстрый и легкий способ доставки на растущие рынки России, Украины, Казахстана и других стран, использующих стандарт колеи 1520 мм.

Реализация проекта позволит исключить перегрузку на станциях стыкования железнодорожных линий Европы с широкой колеей. Благодаря этому вдвое сократятся сроки доставки грузов из Европы в Восточную Азию, по сравнению с морским маршрутом - с 30 до 14 дней, а высвобождение оборотных средств в зависимости от стоимости грузов составит от 100 долл. до 1 тыс. долл. с одного контейнера.

За 2007 - 2008 гг. четырехсторонней рабочей группой проекта (Украина, Россия, Словакия, Австрия) было разработано предварительное обоснование инвестиций и проведены первичные маркетинговые исследования.

В соответствии с предварительными обследованиями района проектирования, выполненными словацкими и австрийскими специалистами, протяженность новой железнодорожной линии может составить более 560 км, в том числе по Словакии - 500 км, по территории Австрии - более 60 км.

В настоящее время на тендерной основе ведется отбор подрядчиков с целью подготовки обоснования инвестиций. Результаты должны быть получены осенью текущего года. В декабре 2010 года проект обоснования инвестиций должен быть утвержден акционерами, что станет завершением предпроектной стадии.

Строительство новой линии запланировано на 2013-2015 гг. С 2016 года начнется осуществление коммерческих перевозок.