ЕС ускорит работу по созданию единого авиапространства

Министры транспорта Европейского Союза намерены ускорить работу по созданию Единого европейского авиационного пространства для контроля над полетами.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в выводах, одобренных министрами на внеочередном заседании Совета министров транспорта ЕС во вторник, 4 мая.

В выводах отмечается, что Совет министров считает необходимым ускорить создание Единого европейского авиапространства.

Документ был одобрен после того, как в Европе почти на неделю в конце апреля были прерваны полеты самолетов из-за облака вулканического пепла, образовавшегося при извержении исландского вулкана Эйяфьяллайокюль.

Министры также решили ускорить работу по созданию общеевропейской системы авиационного контроля, которая должна заменить существующую в настоящее время систему, которая состоит из 27-ми национальных систем авиаконтроля.

Вместе с тем министры в ходе своего заседания не поднимали тему убытков авиакомпаний и возмещения стоимости билетов пострадавшим пассажирам в результате отмены рейсов.

Как сообщал УНИАН, в результате закрытия воздушного пространства ряда стран в конце апреля общие убытки авиакомпаний оцениваются в 2,5 млрд. евро.

Еврокомиссия требует от европейских авиакомпаний полностью выполнять законодательство по защите прав потребителей и возместить стоимость билетов или предоставить новые билеты пассажирам, которые не смогли осуществить перелеты во время закрытия авиапространства.