ЕС ускорит работу по созданию единого авиапространства
Для контроля над полетами
Министры транспорта Европейского Союза намерены ускорить работу по созданию Единого европейского авиационного пространства для контроля над полетами.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в выводах, одобренных министрами на внеочередном заседании Совета министров транспорта ЕС во вторник, 4 мая.
В выводах отмечается, что Совет министров считает необходимым ускорить создание Единого европейского авиапространства.
Документ был одобрен после того, как в Европе почти на неделю в конце апреля были прерваны полеты самолетов из-за облака вулканического пепла, образовавшегося при извержении исландского вулкана Эйяфьяллайокюль.
Министры также решили ускорить работу по созданию общеевропейской системы авиационного контроля, которая должна заменить существующую в настоящее время систему, которая состоит из 27-ми национальных систем авиаконтроля.
Вместе с тем министры в ходе своего заседания не поднимали тему убытков авиакомпаний и возмещения стоимости билетов пострадавшим пассажирам в результате отмены рейсов.
Как сообщал УНИАН, в результате закрытия воздушного пространства ряда стран в конце апреля общие убытки авиакомпаний оцениваются в 2,5 млрд. евро.
Еврокомиссия требует от европейских авиакомпаний полностью выполнять законодательство по защите прав потребителей и возместить стоимость билетов или предоставить новые билеты пассажирам, которые не смогли осуществить перелеты во время закрытия авиапространства.