В Киеве до 10 мая не будет курсировать городская электричка
12:33, 05 мая 2010Транспорт/Связь
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В связи с уменьшением пассажиров
В связи с уменьшением пассажиропотока на период майских праздников с 1 по 10 мая 2010 года городская электричка, которая курсирует от станции метро «Петровка» до остановочной платформы «Троещина», ездить не будет.
Как сообщает КП «Киевпастранс», с 11 мая 2010 года городская электричка будет курсировать в обычном режиме.
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