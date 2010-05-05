Два украинских судостроительных завода могут интегрироваться в Объединенную судостроительную корпорацию Российской Федерации.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) РФ Роман ТРОЦЕНКО на встречи с премьер-министром РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

«В рамках работы с нашими украинскими коллегами мы рассматриваем вопрос по интеграции двух крупных украинских предприятий - «Заря-Машпроект», это очень сильный завод по производству судовых турбин, который может производить также газовые турбины, и феодосийского завода «Море» - большой завод по производству судов из легких сплавов, из алюминия. Оба - государственные предприятия Украины, они сейчас испытывают затруднения с загрузкой и при интеграции их в ОСК мы могли бы решить вопрос», - сказал Роман ТРОЦЕНКО.

В свою очередь, В.ПУТИН сказал, что «мы договаривались с партнерами, что эти вопросы будут проработаны». «Возьмите их под самый серьезный контроль. Да что - под контроль, надо принимать прямое участие в проработке этих вопросов по объединению предприятий там, где есть заинтересованность с обеих сторон», - поручил российский премьер Р.ТРОЦЕНКО.