Центр Киева завтра с 18.30 будет перекрыт для проезда транспорта

Завтра вечером в связи с репетицией парада ко Дню Победы будет полностью перекрыто движение транспорта по ул. Крещатик и Европейской площади.

Как сообщает Госавтоинспекция, движение будет перекрыто с 18.30 до 24.00.

Кроме того, 6 мая будет запрещена парковка всех видов транспорта на бульваре Леси Украинки (от ул. Шелковичной до пер. Щорса), пл. Михайловской и на площадках возле Речного порта в связи с парковкой на указанных участках транспорта Министерства обороны.

КП «Киевпастранс», в свою очередь, информирует об изменениях в работе городского пассажирского транспорта во время подготовки и проведения в центре столицы праздничных мероприятий по случаю 65 годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Так, 6 (7 резерв) мая 2010 года в связи с проведением репетиции парада войск с прохождением пеших колонн, демонстрационного показа вооружения и военной техники ВСУ на ул. Крещатик от Бессарабской площади до Европейской площади с 18.30 автобусы маршрута №38 будут курсировать: ул. С. Ковалевской – ул. Ломоносова - ул. Васильковская – Голосеевский проспект – бульвар Дружбы народов – ул. Большая Васильковская - ул. Толстого - ул. Владимирская – бульв. Шевченко - ул. Крещатик дальше по существующему маршруту.

Автобусы маршрута №24 с 18.00 будут двигаться от Музея истории ВОВ – ул. Январского восстания – ул. Грушевского – до стадиона «Динамо» им. В.Лобановского.

Кроме того, предусматривается, что 9 мая с 12.00 до 20.00 во время проведения торжественного шествия по ул. Сагайдачного и Контрактовой площади движение автобусов маршрута № 62 будет организовано от Ботанического сада до Европейской площади; движение автобусов № 51 будет организовано по маршруту: ЗЖБК – Ленинградская площадь – Почтовая площадь – ул. Братская – ул. Ильинская – ул. Волошская – ул. Г.Сковороды – Контрактовая площадь – (до памятника Г. Сковороды) и в обратном направлении – ул. Г. Сковороды – ул. Ильинская – Набережно-Крещатицкая – Почтовая площадь – Ленинградская площадь – ЗЖБК; движение трамваев маршрута № 5 будет приостановлено.

9-10 мая городской пассажирский транспорт общего пользования будет работать в соответствии с расписанием движения воскресного дня с отдельными изменениями, а 5,6,7 мая - по расписаниям движения рабочего дня, но также с определенными изменениями.

Как сообщал УНИАН, столичная ГАИ предупредила о введении 4-9 мая в центре Киева ограничений в движении транспорта в связи с подготовкой и празднованием Дня Победы.

УГАИ Киева сообщило, что для обеспечения безопасности участников дорожного движения во время прибытия и расстановки военной техники в месте проведения парада будет перекрыто движение и запрещена парковка транспортных средств по улице Крещатик (от Майдана Незалежности до Европейской площади) с 20.00 8 мая до 7.00 10 мая.

Также сообщалось, что 9 мая будет запрещена парковка всех видов транспорта на бульваре Леси Украинки (от ул. Шелковичной до пер. Щорса), пл. Михайловской и на площадках возле Речного порта в связи с парковкой на указанных участках транспорта Минобороны.