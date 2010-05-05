Азаров: Украина не может развивать авиастроение самостоятельно

Украина не в состоянии самостоятельно развивать отрасль авиастроения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, комментируя планы развития отношений с Россией в этой сфере.

«Совершенно очевидно, что мы не поднимем самостоятельно свой авиастроительный комплекс. У нас нет рынка такого. Даже самолет мы сами сделать не можем. Ну, предположим, найдем ресурсы и сделаем сами самолет, а где рынок для этого самолета?» – сказал Н.АЗАРОВ, подчеркнув, что авиастроение может быть рентабельным лишь в том случае, если есть рынок сбыта продукции.

«Вот если бы мы вышли на серийное производство, скажем, в 50-100 самолетов в год, и был бы для этого рынок, вот тогда мы могли бы сказать, что мы не только сохраним свое авиастроение, не только его разовьем, но и дадим ему перспективу. Этот рынок открывается только на уровне сотрудничества с Россией. И мы прямо говорим российским партнерам: вы без нас не выживете, нам тоже без вас очень трудно выжить. Поэтому давайте думать о том, как скооперироваться и на какой базе», – сказал премьер-министр.

При этом он подчеркнул, что если мы вложим средства в модернизацию заводов, то Украина ничего не потеряет, а лишь получит новые модернизированные предприятия.

Также Н.АЗАРОВ отметил, что в оценке действий правительства на сегодняшний день очень много спекулятивных заявлений, а политика правительства на самом деле заключается в том, чтобы найти ресурсы для модернизации с целью повышения конкурентоспособности и выхода на международные рынки.

Кроме того, по словам Н.АЗАРОВА, Украина будет приветствовать сотрудничество в авиастроении не только с Россией, но и с другими странами. «Мы будем заключать взаимовыгодные соглашения на интеграционной, на кооперационной, на любой основе ради решения одной глобальной задачи – модернизации нашей экономики», – подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министры Украины и Российской Федерации Николай АЗАРОВ и Владимир ПУТИН планируют активизировать сотрудничество в области авиастроения и судостроения и уже дали поручения профильным министерствам наладить полномасштабную кооперацию в области авиастроения предприятий Российской объединенной авиационной строительной корпорации и украинского Государственного авиастроительного концерна «Антонов».