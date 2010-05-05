Без Украины российскому судостроению было бы трудно

Без Украины российское судостроение испытывало бы серьезные затруднения в производстве

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Российской Федерации, об этом сообщил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) РФ Роман ТРОЦЕНКО на встречи с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

«По сотрудничеству с Украиной мы провели анализ. Украина является нашим самым главным импортером, поставляющим комплектующие и судовые системы для России. Больше 6000 наименований разного оборудования мы получаем с Украины, и часть этого оборудования является важным для нас или уникальным. Можно сказать, что без Украины наше судостроение испытывало бы серьезные затруднения в производстве той техники, которую оно производит», - сказал Р.ТРОЦЕНКО.