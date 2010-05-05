В Польше отменены почти 50 железнодорожных сообщений

В Польше из-за долгов перевозчика Przewozy Regionalne (PR) перед владельцем железнодорожной инфраструктуры – государственной компанией Panstwowe linie kolejowe (PLK) по меньшей мере до 15 мая отменены около 50 железнодорожных сообщений.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, председатель правления PR Томаш МОРАЧЕВСКИЙ заявил о намерении максимально оперативно сократить задолженность для скорейшего возобновления сообщений.

По обнародованным руководством PR данным, долг компании за первые четыре месяца этого года вырос на 35 млн. долл. с 42 млн. долл. задолженности за 2009 год. Для погашения долгов компания надеется получить финансовую помощь от Министерства инфраструктуры Польши.

Справка УНИАН. Компания Przewozy Regionalne, которая специализируется на региональных перевозках и продает билеты под брендом InterRegio, была передана местным органам власти 1 января 2008 года для стимулирования конкуренции между железнодорожными перевозчиками Польши.

В 2009 году компания агрессивно начала отвоевывать рынок у другого государственного перевозчика – PKP Intercity, предложив железнодорожные сообщения на популярных трассах втрое дешевле своего основного конкурента, что вынудило его также пойти на снижение цен.

В Польше контролируемые государством перевозчики платят еще одной специально выделенной государственной компании – PLK плату за использование железнодорожной инфраструктуры.

По данным польских СМИ, не исключено, что крупнейшему в стране перевозчику PKP Intercity из-за долгов перед PLK тоже придется отменить часть железнодорожных сообщений.