"Винницкое УМиА" увеличило убытки

ОАО "Винницкое управление механизации и автотранспорта" в 2009 году увеличило убытки на 0,4%, или 3 тыс. грн., по сравнению с 2008 годом – до 758 тыс. грн.

Об этом сказано в финансовом отчете предприятия, переданном УНИАН.

Согласно сообщению, в 2009 году чистый доход предприятия от реализации продукции (товаров, работ, услуг) сократился на 65,72%, или 5,237 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 2,732 млн. грн., валовой доход сократился на 65,72%, или 6,285 млн. грн., – до 3,278 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, ОАО "Винницкое управление механизации и автотранспорта" 2008 год завершило с убытком 0,755 млн. грн. против 0,341 млн. грн. прибыли в 2007 году. Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) в 2008 году увеличился на 26,57%, или 1,673 млн. грн., по сравнению с 2007 годом – до 7,969 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Винницкое управление механизации и автотранспорта" основано в 1979 году как подразделение треста "Захидэлеватормлынбуд". Предприятие занимается земельными работами по разработке, планированию и рекультивации грунта; работами по забиванию свай; берегоукрепляющими работами на реках и пр.

39,71% акций "Винницкого УМиА" принадлежат ООО «Видродження» (Винницкая обл.), 27,81% – ООО «Вера» (Винницкая обл.).