Госавиаадминистрация инициирует изменение Правил сертификации эксплуатантов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины, Госавиаадминистрация разработала проект приказа Минтранса «Об утверждении изменений в Правила сертификации эксплуатантов».

Проект предусматривает усовершенствование государственного надзора за безопасностью полетов путем внедрения европейских требований по сертификации эксплуатантов.

По мнению разработчика, принятие нормативно-правового акта позволит внести изменения и дополнения в правила сертификации эксплуатантов для выполнения требований Международной организации гражданской авиации (ІКАО), что установит минимальные стандарты эксплуатации воздушных судов при сертификации авиакомпаний с учетом мировой и европейской практики.

Отмечается, что реализация акта позволит Украине подтвердить на международном уровне выполнение взятых на себя обязательств и будет способствовать повышению конкурентоспособности украинских эксплуатантов.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день в Украине действуют Правила сертификации эксплуатантов, утвержденные приказом Государственной службы Украины по надзору за безопасностью авиации от 20 сентября 2005 года.