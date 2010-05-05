АПИТУ избрала новый состав правления

Ассоциация предприятий информационных технологий Украины (АПИТУ) на очередном ежегодном общем собрании избрала новый состав правления организации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АПИТУ.

В состав правления вошли Валерий БАЗЫЛЕНКО (компания Asus), Анатолий БАЛЮК (DiaWest), Павел ЖДАНОВИЧ (Софтпром), Александр РАДЧЕНКО (Навигатор), Анжелика РУБЕЖОВА (ELKO), Николай ФАБРО (Юг Контракт), Владимир ЦОЙ (MTI), Юрий ЧУБАТЮК (Эверест), Дмитрий ШИМКИВ (Microsoft).

Сообщается также, что на собрании был представлен отчет о деятельности ассоциации председателя правления В.ЦОЯ, в котором, в частности, отмечается, что за отчетный период действительными членами АПИТУ стали компании AMD, Бакотек, Lenovo, Sitronics, ДКТ и ассоциированными - ABBYY, N-I-S, Sintegro, SerOL Distribution.

Справка УНИАН. Ассоциация предприятий информационных технологий Украины создана в 2007 году с целью защиты и представления интересов своих членов в отношениях с государством, разработки и лоббирования законодательных инициатив в интересах участников ИТ-рынка, развития и поддержки этики деловых отношений, предотвращения недобросовестной конкуренции. Ассоциация также содействует обмену информацией, развивает исследования рынка, социальные и образовательные проекты.