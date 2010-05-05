Выручка Telenor Group выросла на 3%

Выручка компании Telenor Group (является мажоритарным акционером «Киевстара») в первом квартале 2010 года увеличилась на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 24 млрд. норвежских крон.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, рентабельность по EBITDA за указанный период составила 30%, а рентабельность по операционному денежному потоку – 20%. В течение квартала количество абонентов мобильной связи Telenor возросло на 5 млн. человек – до 179 млн. человек.

Что касается «Киевстара», то, как отмечается в сообщении, по 31 декабря 2009 года в показатель «Прибыль после уплаты налогов и выплат неконтролирующим акционерам» входили фактические показатели «Киевстар» и ожидаемые показатели ОАО «Вымпелком», а с первого квартала 2010 года показатели ОАО «Вымпелком» и «Киевстар» будут включаться в отчетность с запозданием в один квартал. Это связано прежде всего с тем, что Telenor Group и «Вымпелком» (Россия) создали новую компанию VimpelCom Ltd., куда вошли также активы «Киевстара».

Успешное завершение сделки по созданию VimpelCom Ltd. осуществлено в апреле этого года – с 22 апреля 2010 года начались торги акциями VimpelCom Ltd. на Нью-Йоркской фондовой бирже. По итогам первого дня торгов рыночная стоимость доли Telenor в новой компании (39,6%) составила приблизительно 55 млрд. норвежских крон.