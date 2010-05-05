«Нибулон» открыл второй речной терминал на Днепре

ООО СП «Нибулон», один из крупнейших операторов зернового рынка, открыл второй речной терминал на берегу Днепра в Каменке-Днепровской Запорожской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В сообщении отмечается, что это крупнейший речной терминал по приему зерновых и масличных культур в Украине.

Во время торжественной церемонии открытия терминала председатель Запорожской облгосадминистрации Борис ПЕТРОВ, председатель Запорожского облсовета Павел МАТВИЕНКО и генеральный директор «Нибулона» Алексей ВАДАТУРСКИЙ подписали меморандум о согласованных действиях по созданию сети терминалов в Запорожской области по отгрузке зерновых и технических культур на речной и морской транспорт. Реализацию первого этапа инвестпроекта «Нибулон» планирует завершить до 1 июля 2010 года. Стоимость инвестпроекта за год реализации возросла в 2 раза – до 300 млн. долл. Руководство «Нибулона» считает, что для успешной реализации этому проекту необходимо придать статус национальной программы на уровне Кабинета Министров Украины.

«Наша идея интересная, она заслуживает, чтобы иметь общегосударственный статус, поскольку затрагивает различные регионы Украины и отрасли народного хозяйства. Это даст тысячи рабочих мест по Днепру. Это 4 млрд. грн. дополнительного дохода для аграриев, это загруженность металлургов, строителей, занятых на возведении предприятий, и судостроителей», – отметил А.ВАДАТУРСКИЙ.

Также сообщается, что в ближайшее время «Нибулон» планирует открыть еще два крупных речных терминала на Днепре в Градижске и Кременчуге Полтавской области, а также два элеваторных комплекса – в Артемовке и Марьяновке. Кроме того, в планах компании – продолжение строительства терминалов вдоль судоходных рек и развитие судоходного потенциала Украины.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году «Нибулон» приступил к реализации инвестпроекта по строительству 8 элеваторов и речных терминалов в центральной части Украины, а также по созданию собственного флота – 24 несамоходных судна общей вместительностью 108 тыс. тонн и 14 буксиров. Стоимость проекта – более 150 млн. долл.

Справка УНИАН. ООО СП «Нибулон», созданное в 1991 году, является крупнейшим отечественным производителем и экспортером сельхозпродукции.

Предприятие имеет 36 филиалов в 11 регионах страны и обрабатывает более 70 тыс. га земли. В 2008/2009 маркетинговом году «Нибулон» отгрузил на экспорт 4,6 млн. тонн зерновых и масличных культур.