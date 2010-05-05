ПЖД увеличила чистую прибыль более чем в два раза
19:01, 05 мая 2010Транспорт/Связь
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По итогам 2009 года
Приднепровская железная дорога (ПЖД) по итогам 2009 года увеличила чистую прибыль более чем в два раза, или на 41,757 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 79,953 млн. грн.
Об этом говорится в сообщении ПЖД, размещенном на сайте ГКЦБФР.
Согласно сообщению, в 2009 году железная дорога увеличила чистый доход на 2,3%, или 152 млн. грн., по сравнению с 2008 годом – до 6,63 млрд. грн.
В 2010 году ПЖД планирует получить чистую прибыль на уровне 2009 года.
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